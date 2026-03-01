【魚座】2026年 3月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。3月のあなたの運勢は?魚座（2/19~3/20）「いつかやらなきゃ…」をやるとき。思い切って自分磨き他者の期待に応えるための無理な背伸びは、時に自分をすり減らす。今月はあえてキャパシティの枠を守り、静かに「知的な自己鍛錬」へと没頭するタイミング。後回しにしていた学びや、今の自分に必要な新たなスキルを見極め、ひたむきにインプットを重ねる。その