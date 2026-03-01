月曜日は低気圧や前線が近づくため、西から天気が下り坂となりそうです。九州では昼前から雨となり、夕方以降は四国や中国地方、近畿にも雨雲が広がるでしょう。夜は西日本の広い範囲で雨となり、九州南部を中心に、雨脚の強まる所もある見込みです。沖縄も雨が降りやすく、午後は激しく降る所がある見込みです。東日本や北日本は晴れ間もありますが、関東は雲が広がりやすく、夜は雨の降る可能性があります。日中の気温は日曜日よ