アート雑貨メーカーのケンエレファントが運営するカプセルトイ専門店・KENELE STAND（ケンエレスタンド）より、「ちびまる子ちゃん」原作40周年を記念したスペシャルコラボカプセルトイ『ちびまる子ちゃん 横濱おみやげハンカチ』が、2026年3月6日（金）に横浜赤レンガ倉庫店限定で発売することが決定した。＞＞＞横濱おみやげハンカチをチェック！（写真3点）さくらももこ原作の『ちびまる子ちゃん』は、静岡県清水市（現・静岡県