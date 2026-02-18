とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年2⽉20⽇(金)より国内の「からやま」にて「にんにくからあげと肉野菜炒め定食」を期間限定で販売開始する。■「にんにくからあげ」と「肉野菜炒め」を鉄板で！からあげ定食か、野菜炒め定食か。どちらにするか迷う日もからやまなら一度で楽しめる。からやまでは、からあ