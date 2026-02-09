最終弁論を終え裁判所を後にする黎智英氏＝1日/Tyrone Siu/Reuters（CNN）国家安全維持法（国安法）違反などの罪に問われた香港紙「リンゴ日報」の創業者、黎智英（ジミー・ライ）氏（78）に9日、禁錮20年が言い渡された。かつて自由な金融都市だった香港に対する中国政府の抜本的な取り締まりを象徴する、長年の法廷闘争に終止符が打たれた。中国政府は2020年、香港で包括的な国安法を施行した。黎氏は同法施行以降に起訴された政