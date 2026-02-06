れいわ新選組の山本太郎代表が5日、東京・池袋駅前で演説会を行った。1月21日に「多発性骨髄腫、血液のがん、その一歩手前にいます」として、同日付で参院議員を辞職。無期限で活動休止して静養するとしていたが、衆院選が大詰めを迎え、たまらず行動に出た形となった。 【写真】「高市政治を許さなえ」プラカードちょっと懐かしいフォント 今回の衆院選で演説をするのは初。候補者や他の党幹部などは登壇せず、1人