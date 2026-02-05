井村屋（三重県津市）が、「あずきバー」シリーズの新商品「あずきバー 練乳ソース入り」を2月16日に発売します。【画像】やっぱりカッチカチなの？コチラが元祖「あずきバー」と「練乳ソース入り」です！違いを見る！！（4枚）「あずきバー」は、1973年に発売されたロングセラー商品。原料はすべて北海道産で、あずき・砂糖・水あめ・塩のみとシンプル。使用するあずきは選別・洗浄・加工を自社で一貫して行い、丁寧に炊き