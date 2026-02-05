井村屋（三重県津市）が、「あずきバー」シリーズの新商品「あずきバー 練乳ソース入り」を2月16日に発売します。

【画像】やっぱりカッチカチなの？ コチラが元祖「あずきバー」と「練乳ソース入り」です！ 違いを見る！！（4枚）

「あずきバー」は、1973年に発売されたロングセラー商品。原料はすべて北海道産で、あずき・砂糖・水あめ・塩のみとシンプル。使用するあずきは選別・洗浄・加工を自社で一貫して行い、丁寧に炊き上げています。消費者の嗜好（しこう）に合わせて、砂糖の量を減らして甘さを控える改良を行ってきた結果、発売当時のものよりも硬くなっています。

新商品の「あずきバー 練乳ソース入り」は、「あずきバー」の「あずきアイス」と濃厚な練乳ソースを組み合わせた一品。

内側の練乳ソースには、北海道産の練乳と生クリームをたっぷり配合。冷凍庫から出した直後でもとろりとしており、硬い「あずきアイス」との食感の違いも楽しめます。濃厚ながらもすっきりとした甘さに調整され、「あずきアイス」と相性がよい味わいです。

同社は新商品について、「夏のイメージが強い『あずきバー』ですが、寒い時期にも味わっていただきたい一品です」とアピールしています。

希望小売価格は162円（税込み）です。