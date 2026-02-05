出張の帰りに終電を逃し、上司から「タクシーで帰って」と言われたとき、助かった反面、深夜割増や高速料金まで請求していいのか、気になる方は多いでしょう。 結論から言うと、業務のために必要だった場合は深夜割増も高速料金も含めて精算できるのが一般的です。その一方で、会社の旅費規程や必要な範囲から外れると、差し戻しや自己負担になることもあります。 そこで本記事では、深夜割増や高速料金を含めたタ