【魚座】2026年２月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。２月のあなたの運勢は?魚座（2/19~3/20）「またとない転機」主役の座を奪う月前半は「舞台裏」での浄化が必要です。焦燥感は捨て、心のノイズを遮断し、ただ深く眠ること。その静寂こそが、後半に訪れる覚醒への助走となります。中旬以降、あなたは主役として光の中へ。そこで求められるのは、他者への過剰な同調ではなく、優しくも凛とした「自己主張」です