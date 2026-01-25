全米記者協会（ＢＢＷＡＡ）主催の晩さん会が２４日（日本時間２５日）にニューヨークで開かれ、ア・リーグＭＶＰのヤンキース、アーロン・ジャッジ外野手（３３）が挨拶でサマンサ夫人に愛のメッセージを捧げ、チームの世界一奪回を誓った。２年連続３度目のＭＶＰに輝いたヤンキースのスーパースターは「妻のサマンサのこれまでの愛と支えに感謝します。君がいなければ僕はここに立っていなかった。必要な時は打撃コーチであ