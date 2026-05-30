5月31日に投開票を迎える新潟県知事選挙。選挙戦も残り2日、支持拡大へ候補者たちはラストスパートです。 県知事選挙には届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん、新人の安中聡さんの3人が立候補しています。 ■花角候補 人口減少対策へ“活力ある新潟”に 新潟市西蒲区で県選出の国会議員などとともに集会を開いた現職の花角英世さん。 【無所属・現職花角英世 候補】 「経済が元気でな