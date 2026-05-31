5月31日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの見上愛と竹内涼真が、東京競馬場で行われたG1・日本ダービーの表彰式プレゼンターを務めた。見上は、「今年も日本ダービーという最高の舞台に立ち会わせていただき、5年連続でプレゼンターを任せていただけたことを誠に光栄に存じます」とコメント。「日本ダービー当日の東京競馬場は、何度来ても特別な空気に包まれていて、一歩足を踏み入れるだけで胸が熱くなります」と