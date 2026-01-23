俳優の瀧本美織さん（34）が2026年1月20日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈ワンピ×ロングブーツコーデを披露した。「少しあったかかった日」瀧本さんは、「少しあったかかった日」とコメントし、チェック柄のコートとロングブーツを合わせた冬コーデを投稿。「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「＃ootd」も添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、チェック柄のコートを羽織り、黒のミニワンピースを着用。メ