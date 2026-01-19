阪神の栄枝裕貴捕手（27）が結婚していたことが18日、分かった。お相手は、京都府出身の26歳の一般女性。プロ入り前の立命大時代から交際してきたパートナーで、すでに婚姻届を提出しており、昨年12月に挙式も終えた。坂本、梅野に伏見も加わり、強力なライバルがひしめく熾烈（しれつ）な正捕手争いを前に、生涯の伴侶を得た“女房役”。心機一転、6年目の飛躍を期す。出会いは栄枝が立命大3年時だった。同学部の1学年下の彼