チロルチョコシリーズの人気フレーバー「きなこもち」が、カップスイーツになりました。新発売の『チロルチョコきなこもちプリン』は、チロルチョコから季節限定で発売している、もちグミをきなこチョコで包んだ「きなこもち」を、多層カップデザートで表現したスイーツです。カップで食べるきなこもちをコンセプトに、上からきなこチョコ、もちグミをイメージしたもっちり食感きなこスフレ、なめらかきなこプリンを重ねています