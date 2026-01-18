政治と軍事のトップ山県有朋（やまがたありとも,山縣有朋）は日本の近代陸軍を作った人として知られていますが、ドラマや小説では悪役として軍国主義の象徴のように描かれることが多いです。明治維新の超大物政治家・山県有朋の人と業績を探る【前編】〜「徴兵制」施行まで〜では、その実像はどのようなものだったのでしょうか。山縣有朋（Wikipediaより）山県有朋は一八三八年に長州藩で生まれました。若いころから軍事に関心が