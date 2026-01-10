移送のため警視庁大森署を出る山中正裕容疑者（左）＝10日午前0時30分東京都大田区のマンションで8日、男性の遺体が見つかった事件で、警視庁大森署捜査本部は9日、殺人容疑で山中正裕容疑者（45）＝大田区＝を逮捕した。捜査本部によると、殺害されたのは住人の音響設備会社社長河嶋明宏さん（44）で、山中容疑者は同社の営業部長を務める部下。山中容疑者は「刃物で刺したことは間違いないが殺すつもりはなかった」と供述。