群馬県富岡市の住宅で無職富田春枝さん（81）が殺害され、通帳などを奪われた事件で、強盗殺人などの疑いで再逮捕された住所不定、無職富田健一容疑者（55）が「盗んだのがばれたくなかったので殺した」という趣旨の供述をしていることが9日、捜査関係者への取材で分かった。「逃げたかったから遺体を隠した」という趣旨の供述もしているという。県警によると、容疑者が通帳から出金を試みた可能性があり、裏付けを進めている