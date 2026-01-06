6日、新年恒例の経済三団体の新年祝賀会が都内で開かれました。参加した企業のトップに、日中関係悪化の影響などについて聞きました。ホテルや鉄道などインバウンドの需要が高い西武ホールディングスの西山隆一郎社長は――西武ホールディングス・西山隆一郎社長「足元、私どもホテル事業のインバウンドがまずどうなるかというところ。年末年始の『西武・プリンスホテルズワールドワイド』のインバウンド収入は昨年比105％。つまり