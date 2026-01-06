《このたび、STARTO ENTERTAINMENTとの契約期間を満了し、新たな歩みを進めることとなりました》1月5日、元「TOKIO」の城島茂が、STARTO ENTERTAINMENTを独立し、新しい会社を立ち上げたことを報告。同社の事業内容が注目を集めているようだ。城島は「株式会社城島ファーム」の公式サイトを開設し、同社のXアカウントも始動した。Xでは、冒頭のように事務所の契約満了、会社設立を報告。今後に関して、《食と暮らしの足元から