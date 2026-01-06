《このたび、STARTO ENTERTAINMENTとの契約期間を満了し、新たな歩みを進めることとなりました》

1月5日、元「TOKIO」の城島茂が、STARTO ENTERTAINMENTを独立し、新しい会社を立ち上げたことを報告。同社の事業内容が注目を集めているようだ。

城島は「株式会社城島ファーム」の公式サイトを開設し、同社のXアカウントも始動した。Xでは、冒頭のように事務所の契約満了、会社設立を報告。今後に関して、《食と暮らしの足元から、現場の声を大切にしながら、次の世代へつなぐ取り組みを進めてまいります》と、つづっている。かねてから、城島の進退は注目を集めていた。

「2024年6月に国分太一さんの日本テレビ番組でのコンプライアンス違反が発覚し、TOKIOは解散および3人の会社『株式会社TOKIO』の廃業が決まりました。11月には、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで、12月末で株式会社TOKIOとのエージェント契約終了が発表されたのです。松岡昌宏さんは、年明けに自身が代表取締役を務める『株式会社MMsun』の設立を報告し、城島さんも新たなスタートを切った形になります」（スポーツ紙記者）

城島ファームの公式サイトには、《城島ファームは、「食卓／教育／地域／環境」など、暮らしのそばにあるさまざまなテーマを掛け合わせることで、そこから生まれる可能性を「取り組み」として育てていく会社です》と記載。事業内容に関しては、芸能活動に加えて、農業・福祉などをテーマにした講演活動や地域社会との連携といった項目がつづられている。

城島の新会社の事業について、Xでは

《どっちかというと、農業がメインの会社名っぽい》

《今後城島ファームECサイトが開設されて福島産の農産物が買えるようになると期待していいのかもしれない》

など、期待する声が聞かれている。なかには、《DASHでやってた事が本当にやりたい事なんだろうな。城島くんらしい》といった投稿も見られる。新会社設立が与えた衝撃は大きかったようだ。

「農業や地域連携といった事業内容から、バラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）を想起する人もいたようです。ただ、同番組に関しては、松岡さんが2025年12月の『文春オンライン』と『デイリー新潮』のインタビュー取材で、国分さんの件について、日本テレビから何も説明がないことを告白。同社の対応がSNSで物議を醸しました。そんななか、城島さんが“第2の鉄腕DASH”のような会社を設立したことで、今後の動向が注視されているようです」（芸能記者）

1月4日には、『鉄腕DASH』の正月の特別番組『ウルトラマンDASH』が放送された。3時間半にわたって放送され、さまざまな企画がおこなわれたが、“異変”も見られたという。

「例年、城島さんは『電車vs駅伝対決』のコーナーに立ち会うのが恒例となっていましたが、今回は応援ゲストとしての出演すらなく、『そっくりスイーツ見破れるか!?』と『走るバスの車体をつかみ運転席へたどり着けるか』の2コーナーに出るのみ。松岡さんに至っては、番組に出演さえしておらず、元TOKIOメンバーの出番激減を心配するファンも多かったのです。国分さんの騒動を経て、元TOKIOと日本テレビの“距離”が気になるところです」（同前）

城島は、新会社の公式サイトで《“今日を耕し、明日を育てる。”その思いを胸に、着実に歩みを進めてまいります》と、意欲を示している。混乱が続く『鉄腕DASH』の“明日”ははたして──。