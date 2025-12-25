清水エスパルスは25日、ヴィッセル神戸からDF本多勇喜を完全移籍で獲得したことを発表した。吉田孝行監督を熟知するベテランが到着する。1991年1月2日生まれの本多は現在34歳。2013年に名古屋グランパスでプロキャリアを始めた後、京都サンガF.C.を経て、2023年にヴィッセル神戸に加入した。本職とする左サイドバックに加え、センターバックでもプレーするユーティリティ性を発揮。在籍3年間でクラブ公式戦通算111試合に出場す