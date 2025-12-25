山本は9回2死までノーヒットノーラン継続も…ホリデイに被弾歓喜と悲鳴が入り混じった瞬間だった。MLB公式は24日（日本時間25日）に今季のシーズンを振り返り、全30球団それぞれの「今季最高の勝利」を選出。オリオールズからは、山本由伸投手の快挙を粉砕したゲームが選ばれ、「誰も想像できなかった」と改めて“結末”が注目されている。記憶にも記録にも残った試合だ。9月6日（同7日）のオリオールズ-ドジャース戦。山本は