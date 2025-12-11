現地12月15日、カタールで開催されているFIFAアラブカップの準決勝で、“中東の雄”UAEがアフリカの強豪モロッコと対戦。０−３の惨敗を喫した。28分に先制を許したUAEは、ゴールを奪えずに終盤を迎えると、83分と90＋２分に被弾。万事休した。準々決勝でPK戦の末に前回王者アルジェリアを下し、期待が高まっていただけに、主力不在のモロッコに敗れ、失望も大きいようだ。同国のファンからは、労いの言葉とともに厳しい声が