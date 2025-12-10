【第18話後編】 12月9日 無料公開 【拡大画像へ】 小学館は12月9日、マンガワンにて原作・荻央翼氏、作画・近藤ユキオ氏によるマンガ「ダーウィンの大罪」第18話（後編）「兄妹というモノ」の無料公開を開始した。 「ダーウィンの大罪」は、悪魔に脅され悪事を働いていた青年・春川久梧が、ダーウィンを名乗る怪しい女と出会ったことから、悪魔を地獄へ送り返す戦いへ