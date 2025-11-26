「のっぺらぼう」「耳なし芳一」「雪女」……。【画像】「ふっくらした肉感がいい」池脇千鶴が朝ドラで見せた“体のパーツ”、「すっかりやつれて別人みたい…」堤真一の“本気の役作り”が感じられるカットも…朝ドラ「ばけばけ」の“ドキッとする”場面写真をすべて見る放送中のNHK朝ドラ「ばけばけ」で怪談を愛するヒロイン・トキを演じるのは、朝ドラ初出演となる高石あかり（22）。彼女がいま最も怖れるのは――。小学生の