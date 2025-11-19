大分市佐賀関で18日午後、大規模火災が発生し、住宅など170棟以上が焼けました。今も鎮火には至っておらず、大分県は、自衛隊に災害派遣を正式に要請しました。 【写真を見る】大分市佐賀関で大規模火災県が自衛隊派遣を要請170棟以上が焼失安否不明1人、軽傷1人 18日午後5時45分ごろ、大分市佐賀関で大規模火災が発生し、住宅など170棟以上が燃え、消火活動は現在も続いています。 県によりますと、この火事で、佐賀関に