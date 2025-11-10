富山市で行われたそば打ちの技術を競う初の世界大会で、大分県の女性が頂点に立ちました。世界一となったそば打ちにかける思いに迫ります。 【写真を見る】そば打ち世界大会で大分の女性が初代名人の快挙無駄のない動作、精密な切り方…世界の頂点に 世界初のそば打ち大会で68人が腕前競う そば打ちの技術を競う「第1回世界手打ちそば名人グランプリ」（10月25日開催）には、国内外から68人が出場。総合部門で見事、初代名人