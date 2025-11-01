国民民主党の古川元久代表代行は2025年10月31日配信のメールマガジンで、オーバーツーリズムなどの対策として、外国人が入国する際に入国税を徴収すべきだとの考えを示し、党内で議論をしたいと主張した。日本人の出国時にも徴収、渡航を抑えるおそれ現在、日本から出国する際に1回1000円の「国際観光客税」が課せられている。税収は観光インフラの整備などに充てられるが、この税額を引き上げてオーバーツーリズムの対策に充てる