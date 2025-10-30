南海トラフ巨大地震の発生を想定した避難訓練が、30日、大分市の幼稚園で行われ、園児たちが避難の手順を確認しました。 【写真を見る】幼稚園で南海トラフ巨大地震想定の避難訓練園児165人が参加大分 大分市のえのくま幼稚園が実施した訓練には、3歳から6歳までの園児165人が参加しました。 南海トラフ巨大地震の発生を想定し、園児たちは椅子の下に隠れて身の安全を確保した後、先生の指示に従って園庭へ避難しました。こ