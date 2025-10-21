“大人と子どもの狭間”ともいえる大学生活をどう過ごすかは、本人次第。経済学部だった筆者は大学生活を無為に過ごし、あの4年間は単なるモラトリアムでした。一方、有意義すぎる大学生活を過ごした若者もいる模様。東京造形大学に通う21歳・ピエロ大好き人間さん（@I_LOVE_Clown）は、貴重な4年間を“左手の複製”に捧げたのです。その結果、本人も満足のいくレベルに到達！2025年6月18日、彼は「大学に入って4年！ ようやく