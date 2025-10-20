PLANTは、SUPER CENTER PLANT全23店舗にて食料品や日用品などの生活必需品をお求めやすい価格で提供するエブリデイロープライスを2025年10月1日(水)より開始しています。この度、対象商品が約5,000品目となり、2025年10月25日(土)より改めてエブリデイロープライス企画『いつでも安い』として本格的にスタートします！物価高が続く中、地域のお客様の生活を支える取り組みです。 PLANT SUPER CENTER PLANT『いつでも安い』