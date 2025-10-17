【高市自民】Ｘ荒れる「維新に出し抜かれダサい」「判断が遅い！」玉木代表、維新に騙された愚痴配信が炎上 総理と言われ時の人も→グズグズして終了「優柔不断」「維新のせいは違う」「メトロノーム」「自分見失ってる」２千コメ殺到