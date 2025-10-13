主演によるSF超大作『デューン 砂の惑星』シリーズの第3作『Dune: Part Three（原題）』に、レディ・ジェシカ役のレベッカ・ファーガソンが復帰することがわかった。海外メディアにて本人が認めている。 ファーガソン演じるレディ・ジェシカは、シャラメ演じる主人公ポール・アトレイデスの母親にして、“命の水”を飲むことで惑星アラキスの原住民フレメンの教母となった。ジェシカは息子ポӦ