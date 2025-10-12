スポニチスポニチアネックス

イモトアヤコ、Xアカウントが乗っ取られたか「復旧に向けて対応中」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • イモトアヤコが12日、自身の公式XのアカウントについてSNSで言及した
  • 第三者からの不正アクセスにより、乗っ取られた可能性があると報告
  • 不審なDMなどを受けた場合は、リンクを開かず削除するよう呼びかけた

◆イモトアヤコ、Xアカウントが乗っ取られた可能性

記事を読む

