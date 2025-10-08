9月29日、モデルで女優のKoki,が、イタリアの下着ブランド「Intimissimi（インティミッシミ）」のローカルアンバサダーに就任し、大きな注目を集めた。一方で、女優業では“路線変更”の気配が漂っているようだ。発端となったのは、10月7日の「ピンズバNEWS」の報道。「これまで、海外映画を中心に活動してきたKoki,さんですが、日本での活動にシフトしようとしていると伝えられました。すでに、アニメ化もされた人気漫画の映