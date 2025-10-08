元AKB48のタレント、河西智美さん（33）が、2025年10月5日にインスタグラムを更新。25キロ増量と、28キロのダイエット成功を明かした。「周りのママは綺麗なのになんで私だけ...」河西さんは21年5月に結婚を報告。22年6月、第1子となる女児の出産を発表した。25年10月5日のインスタグラムでは、「公開するか悩んだけど、今頑張ってる誰かの希望に少しでもなれたら...と思い勇気を出して公開することにしました！」と切り出し、「妊