東京・新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕、送検された５人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の草間リチャード敬太（２９）が６日、留置先の警視庁三田署から釈放された。＊＊＊＊レイ法律事務所の河西邦剛弁護士は、草間の釈放について「検察官が勾留請求しなかった。逃亡の必要性がなく、悪質性が高い行為とはいえないと判断された」と説明した。特定の人に露出するようなケースとは異な