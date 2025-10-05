４日午前６時５０分頃、大津市和邇南浜の和邇川河口の琵琶湖岸で、釣りをしていた同市、男性会社員（４５）が湖に流された釣り道具の箱を拾おうとして溺れ、行方がわからなくなった。滋賀県警大津北署などが捜索。男性会社員は約７時間半後に河口から約５０メートル先の深さ約１０メートルの湖底で発見され、死亡が確認された。同署によると、事故の目撃者の男性が「隣で釣りをしていた男性が流された」と１１０番。男性会社