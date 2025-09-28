インド空軍での苦闘の62年間2025年9月25日、インド空軍は62年間にわたり運用してきたMiG-21戦闘機を完全退役させました。【写真】もう見られない インド空軍MiG-21の飛行シーンです退役にあたり、同国北部にあるチャンディーガル空軍基地では盛大な式典が行われ、空軍高官が列席するなか、最後の運用部隊となった第23飛行隊のMiG-21が編隊飛行を披露。着陸後には消防車によるウォーターサルート（放水アーチ）でその功績を称え