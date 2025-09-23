デンマークのフレデリクセン首相【ロンドン共同】デンマーク警察は22日夜、首都コペンハーゲン近郊の空港周辺上空で大型の無人機2、3機が目撃され、空港が一時閉鎖されたと発表した。同日にはノルウェーの首都オスロ近郊の空港周辺やスウェーデン南部マルメでも無人機の目撃情報があった。それぞれの関連は不明。デンマークのメディアによると、フレデリクセン首相は23日、「深刻な侵入行為だ」と懸念を表明。ルーマニアやポー