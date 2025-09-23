人気の高いカードゲーム「ポケモンカード」の無人販売店で、暴れる男の姿を防犯カメラが捉えていました。 【写真を見る】激しく販売機を揺らす男 8月31日の午前3時過ぎ、男が商品が入ったケースを激しく前後にゆすって何度も壁に打ち付けます。 一緒にいた人物が片付ける中、男は酒に酔っているのか、路上に倒れ込みました。 店があるのは、熊本市中心部の新市街アーケードです。 記者「