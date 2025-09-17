就職を希望する障害者を対象にした合同面接会が17日、大分市で開かれました。 【写真を見る】障害者就職面接会が開催県内企業57社参加大分 この面接会は、障害者雇用の促進を目的に大分労働局が毎年この時期に実施しています。会場には大分県内の企業57社のブースが設けられ、参加者は企業の担当者から労働条件などの説明を受けていました。 大分労働局によりますと、県内で雇用されている障害者数は去年6月時点で314