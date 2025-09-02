ドジャースがヒーニーとマイナー契約と米報道“お馴染みの人物”が話題になっている。1日（日本時間2日）、米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者らがドジャースがアンドリュー・ヒーニー投手とマイナー契約を結んだと報じた。エンゼルス時代に大谷翔平投手と共にプレー。SNSでは「なんか感慨深いな」「ヒーニーが戻ってくるとは思ってなかった」と驚きの声が上がった。MLBドラフト1巡目（全体9位）でマーリンズ入りし