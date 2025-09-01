8月29日、女優の趣里（34）がインスタグラムを更新。ボーカルダンスグループ「BE:FIRST」の三山凌輝（26）と入籍したことを正式に発表した。第一子がお腹にいることも明かされ、芸能界やファンの間では祝福の声が上がっている。【写真】水谷豊が趣里の背中をそっと押す姿ほか、伊藤蘭の隣でお腹に手をやる趣里…家族3人横並びで歩く様子など趣里の母である歌手・伊藤蘭（70）も、娘の結婚発表を受けて、自身のインスタグラムで