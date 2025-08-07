千葉・印西市の米農家が今、あるものに頭を悩まされていた。水路を一面、芝生のように覆う大量の“特定外来生物”「ナガエツルノゲイトウ」だ。この植物の最大の特徴は驚異的な繁殖力だといい、専門家は長く続く猛暑が爆発的な増殖を加速させていると指摘する。さらに、この厄介な水草が収穫を待つ新米にも影響を及ぼしているという。驚異的な繁殖力を持つ“最悪の侵略生物”水路の一面を覆う大量の水草。全て“特定外来生物”だ。