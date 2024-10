配車サービスやフードデリバリーサービスを提供するUberが、旅行予約サービスのExpediaの買収を検討していると、イギリスの経済メディア・Financial Timesが報じました。Uber explored possible bid for Expedia in ‘super app’ growth pushhttps://www.ft.com/content/94a25bf7-e62b-462a-a4f0-e4feb6e244f7The Dream Deal: Uber Exploring Buying Expedia, Says FThttps://skift.com/2024/10/16/the-dream-deal-uber-exploring