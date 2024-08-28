2022年5月に70代の女性が死亡した原因は、前年10月に薬剤師が誤って処方した薬にあるとして、8月28日、亡くなった女性の長男・長女が薬剤師らと株式会社スギ薬局（愛知県）に損害賠償を請求する訴訟を提起した。 「禁忌」とされる糖尿病薬が薬包に含まれていた 提起と同日に都内で開かれた会見では、原告側の弁護士が事件の経緯を説明した。 事件当時、都内に在住していた田村マキさんは持病のため、かかりつけ病院の訪問診療を