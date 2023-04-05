イーロン・マスク氏が米誌フォーブスの年間長者番付で２位に陥落/Jim Watson/AFP/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米誌フォーブスが毎年公表する長者番付で、米電気自動車大手テスラやＳＮＳツイッターの最高経営責任者（ＣＥＯ）を務めるイーロン・マスク氏がトップの座から陥落したことが分かった。純資産は推計１８００億ドル（約２３兆６６００億円）と、前年から３９０億ドル減少した。代わってトップに立ったのは、仏高級